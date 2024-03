“Liguria da baciare”, la campagna promozionale della Regione costa più di 100mila euro

Liguria. Ammontano a più di 100mila euro le spese della Regione Liguria per gli spot della campagna promozionale Una Liguria da baciare inaugurata in occasione del Festival di Sanremo con la cartolina firmata da Fausto Brizzi trasmessa nelle cinque serate della manifestazione. A fornire il dettaglio dei costi è stato oggi il vicepresidente della giunta Alessandro Piana rispondendo a un’interrogazione di Ferruccio Sansa in consiglio regionale.

La campagna, che proseguirà in primavera per il lancio della stagione estiva della Liguria, include tre spot. La Regione spende 36mila euro per il regista e art director, 28mila euro per i diritti musicali, 3.900 euro per il casting, 48mila euro per la realizzazione degli spot. In totale quasi 108mila euro che diventano 125mila aggiungendo anche l’Iva. Altri 4.880 euro sono stati investiti per la promozione sui social della cartolina realizzata per Sanremo, superando 13 milioni di visualizzazioni.

