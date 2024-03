Personale medico e infermieristico nelle pediatrie. Centi: “Gaslini diffuso da rivedere”. Gratarola: “Nuovi assunti abilitati alla fascia pediatrica”

I numeri del personale medico e infermieristico pediatrico nel dibattito del consiglio regionale. La discussione è stata fatta oggi dopo che Roberto Centi della Lista Ferruccio Sansa presidente ha chiesto alla giunta le iniziative assunte contro l’esodo del personale medico e infermieristico specializzato dalle pediatrie delle Asl. “Il consigliere ha ricordato che in Liguria nel 2024 serviranno 559 medici specialisti, di cui 51 per il Gaslini, e che il progetto del “Gaslini diffuso” non ha incontrato il favore di tutto il personale delle Asl: alla Spezia 15 infermieri della Pediatria non hanno firmato il contratto con il Gaslini e saranno sostituiti da 15 infermieri non specializzati” si legge nel resoconto del consiglio regionale. In una nota inviata a margine proprio del consiglio, il politico spezzino ha aggiunto: “Abbiamo voluto sottolineare come gli infermieri chiamati a sostituire i partenti dalla Spezia siano infermieri senza alcuna esperienza pediatrica – sottolinea Centi -. L’assessore Gratarola ha evidenziato come il titolo di infermiere sia valido anche per i bambini, ma un conto è il titolo e altra cosa sono gli anni di pratica ed esperienza nelle Pediatrie. Questa operazione stride ancora di più se pensiamo che il messaggio dato dal ‘Gaslini diffuso’ è stato quello di garantire le eccellenze dell’Istituto genovese a tutti i poli liguri. Nelle Asl periferiche, e soprattutto alla Spezia, ciò non sta accadendo”.

Per Roberto Centi: “A quasi due anni dalla presentazione del progetto, il ‘Gaslini diffuso’ sta facendo intravedere tutti i suoi limiti e i reali obiettivi. Siamo stati tra i primi ad evidenziare come dietro al nome dell’eccellenza Gaslini si siano intrecciati due progetti che non prevedono alcun beneficio per le Pediatrie del resto della Liguria – conclude -. Da una parte ci sono i vantaggi in termini economici e finanziari per l’Istituto genovese e dall’altra il disegno di accentramento delle Pediatrie. In questo quadro, continuiamo a pensare che non sia contemplato il reale miglioramento del servizio dal punto di vista delle cure e del personale”.

