Polemica sui “manganelli” ad Albenga, il Siulp: “Ci aspettiamo rispetto da chi rappresenta istituzioni dello Stato”

Albenga. “Dire ai ragazzi di ‘non abbassare la testa neanche ai manganelli’ (delle forze di polizia di uno Stato democratico) è come dire che non bisogna fermarsi all’alt per un controllo stradale o semplicemente di rifiutare di dare le proprie generalità ad un controllo di polizia”. Così Laura Galtieri, segretaria generale del Siulp di Savona, commenta le polemiche scaturite a seguito dell’incontro organizzato da Anpi e Libera con i ragazzi del liceo Bruno. “Rimaniamo allibiti – aggiunge – quando un tal messaggio perviene da chi, tra l’altro, è autorità di pubblica sicurezza”.

“Ci siamo illusi – continua la leader del Siulp savonese – di aver mal interpretato le parole di chi, eletto democraticamente, non può non credere nello Stato democratico. Purtroppo la spiegazione fornita è perfino peggio delle iniziali dichiarazioni. Infatti la frase ‘Il riferimento era ovviamente ai recenti fatti di Pisa sui quali spero verrà fatta chiarezza, ma andava anche oltre questi. Pensiamo a Gandhi, Mandela, Martin Luther King che, per nostra fortuna non cessarono le loro battaglie neppure di fronte a gravi forme di vessazione, così come gli eroi della resistenza che ci liberarono dal nazifascismo’ lascia veramente l’amaro in bocca. Paragonare la Polizia di Stato italiana alla polizia indiana del 1930, che colpì duramente i manifestanti gandhiani, che subirono violenza senza alcuna reazione, e di conseguenza paragonare i ‘ragazzi’ a Gandhi, che solo per dovere di cronaca, subì ben 2338 giorni di carcere senza aver mai commesso un solo atto di violenza, ci sembra oggettivamente un paragone se non altro surreale. Anche noi certi che sui recenti fatti di Pisa sia fatta chiarezza in maniera tale da mettere la parola fine a processi sommari e condanne senza processi”.

» leggi tutto su www.ivg.it