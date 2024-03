Pompei: “La candidatura di Ruggia è frutto dei suoi 5 anni di grande impegno per Vezzano e i suoi cittadini”

“La candidatura di Jacopo Ruggia a sindaco di Vezzano è il frutto dell’impegno profuso in questi 5 anni, dai banchi dell’opposizione, per dare voce ai cittadini ed alle istanze del territorio”, replica così Roberta Pompei, Segretaria della sezione Val di Magra della Lega, al Partito Indipendenza.

“Ruggia – spiega – è sempre stato attento a raccogliere tutte le richieste che gli sono state fatte dai cittadini e a portare la loro voce in Consiglio comunale, è stato sempre presente sul territorio, come dimostrano i suoi numerosi sopralluoghi e le molte denunce su situazioni di degrado e di abbandono. Un impegno continuo e costante che ha portato avanti per tutti i 5 anni di mandato da Consigliere di opposizione e che ben dimostrano il suo attaccamento al territorio di Vezzano e a chi vi abita”

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com