Promozione, S.F Loano sempre più capolista. Vierci stende il Pra’ FC: “Palo gol una goduria! Carattere nostra migliore qualità”

Genova. La corsa della S.F Loano verso l’Eccellenza continua. Gli uomini di Cattardico erano impegnati nella trasferta genovese contro il Pra’ FC, formazione neopromossa immischiata nella lotta per non retrocedere ma che ha mostrato di poter creare diversi grattacapi agli avversari. Infatti la rete di Raso aveva portato in vantaggio la squadra di Odescalchi. Ma la capolista ha reagito prima con Di Lorenzo e poi, ad un minuto dal termine, con il gol che ha fatto esplodere di gioia i rossoblù: quello di Gianni Vierci, l’attaccante arrivato a dicembre impreziosendo ancor di più il reparto offensivo loanese.

“Ci siamo preparati al meglio nonostante venivamo da una settimana tosta con la coppa di mezzo – dichiara Vierci -. Sapevamo che il Pra’ fosse una squadra insidiosa. Stavamo bene e avevamo intenzione di giocare bene per il bel campo. Infatti abbiamo giocato, poi il ritorno di Buonocore in mezzo al campo è stato molto importante. Da quando sono entrato volevo a tutti i costi aiutare la squadra a vincere. Ultimamente ho incominciato ad abituarmi a subentrare al meglio. Mi è arrivata una bella palla da Auteri, l’ho stoppata e ho deciso di tirare a mezza altezza per sfruttare anche le condizioni del campo, particolarmente bagnato. Quando ho visto la traiettoria è stato bellissimo: palo gol è una goduria! Poi c’è stata una grande esultanza: dai compagni in campo, a quelli in panchina, al mister e a tutti nostri sostenitori. Avere così tante persone di Loano a vederci, anche in una trasferta con quelle condizioni meteo, è molto importante e sta accadendo ogni domenica. Dà una grande carica per fare tutto con maggiori motivazioni“.

