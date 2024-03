Rapallo: scuola di Sant’Anna, la Giunta rinuncia a 170.000 euro di asfalti per aprire a settembre

Compatibilmente col fato, che da sempre ha l’ultima parola nelle umane vicende, i tempi sono certi: a settembre l’erigenda ala dell’asilo di Sant’Anna sarà ai nastri di partenza del nuovo anno scolastico. Sarà quindi garantita la fruibilità di 4 delle 8 aule previste dopo gli interventi di ampliamento di 1400 metri quadrati finanziati con oltre 4 milioni del PNRR. Per la conclusione definitiva dei lavori bisognerà aspettare settembre 2025, quando verranno ultimati gli interventi di demolizione e ricostruzione del vecchio manufatto. Che l’amministrazione abbia le idee chiare persino sugli elementi di dettaglio potrebbe sembrare eufemistico: oggi, in sala consigliare, sono stati presentati gli arredi che trasformeranno la nuova scuola – dice la consigliera incaricata alla pubblica istruzione, Laura Mastrangelo – “in una struttura all’avanguardia e in un posto bello, dove i bambini andranno volentieri”.

