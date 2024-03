Rissa di Albissola: si va verso un altro weekend di chiusura, venerdì nuovo incontro per tentare un accordo in extremis

Albissola Marina. Ancora un weekend, e sarebbe il terzo di fila, con chiusura dei locali a mezzanotte e mezza ad Albissola Marina. E’ questo lo scenario più probabile al termine dell’incontro, questa mattina, del Comitato Sicurezza in Prefettura.

“Secondo me un inizio positivo, è stato fatto un passo avanti – è il commento al termine del sindaco, Gianluca Nasuti – Avevo trasmesso la proposta degli esercenti di mettere in campo a loro spese degli steward tutti i venerdì e sabato, da mezzanotte fino alle 5 del mattino; oggi il comitato ne ha preso atto. Ora si riunirà un tavolo tecnico con la Questura per capire e coordinare questa proposta con le forze dell’ordine, e a quel punto potremo immaginare di rivedere il provvedimento”.

