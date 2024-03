‘Santa’: concessioni demaniali, in una delibera i nuovi criteri

Dall’ufficio comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure

Concessioni demaniali, altro step del Comune di Santa Margherita Ligure. Dopo l’atto d’indirizzo del dicembre scorso con cui l’ente, con delibera del 01.03.2024, ha gettato le basi per disciplinare l’affidamento delle concessioni demaniali marittime e dopo aver fissato i criteri per l’esercizio di attività di rifornimento in ambito portuale, l’esercizio di attività di pesca e l’esercizio di attività nel settore nautico e per ormeggio natanti, arrivano i criteri per l’assentimento di concessioni demaniali marittime per l’esercizio di stabilimenti balneari e altre attività turistico-ricreative a essi assimilabili nell’ambito del Comune di Santa Margherita Ligure che anche in questo caso non saranno esclusivamente di carattere economico ma più articolati sugli standard qualitativi territoriali.

Le istanze da parte degli attuali concessionari dovranno essere presentate entro in 30 giugno 2024.

