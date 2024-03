Sospiro di sollievo sulle sorti di due ragazzine che ieri si erano allontanate da Sori, in provincia di Genova. Le due giovanissime sono state individuate a Framura, alla Spezia, tramite l’App Family. In particolare, le due giovanissime sono state ritrovate dai Carabinieri alla stazione ferroviaria, fondamentale il supporto dell’applicazione di “parental control” installata sul cellulare di una delle due. La coppia era stata avvistata anche a bordo di un treno diretto a Genova. La notizia della scomparsa delle due ragazze, avvenuta dopo l’uscita da scuola, aveva creato non poca apprensione vista la giovane età: 13 anni. La madre di una delle due aveva lanciato l’allarme sui social dopo aver avvertito anche i Carabinieri. Le adolescenti sono state trovate questo pomeriggio in buone condizioni di salute, ma comunque accompagnate all’ospedale di Lavagna per precauzione. Giunte al nosocomio si sono ricongiunte con le famiglie.

L’articolo Sparite da Sori dopo la scuola: coppia di tredicenni ritrovata a Framura con un’applicazione del cellulare proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com