Una nuova terapia per i deficit dei bimbi nati prematuri: la ricerca di Iit e Gaslini

Liguria. L’Istituto Italiano di Tecnologia – IIT e l’IRCCS Giannina Gaslini, hanno pubblicato, sulla rivista internazionale Sciences Advances, uno studio in cui viene sviluppato un nuovo modello preclinico riportante deficit cognitivi e comportamentali simili a quelli che si possono manifestare nei bambini nati pretermine, consentendone lo studio. I risultati della pubblicazione gettano le basi per un possibile trattamento che in futuro potrebbe essere utilizzato per diminuire la gravità di queste problematiche.

“I neonati gravemente pretermine, cioè nati prima di 32 settimane di gestazione, vanno incontro a complicanze dovute allo sviluppo incompleto degli organi. A questi problemi si aggiunge il “distacco” precoce dalla placenta materna, che priva questi prematuri del supporto di alcune sostanze fondamentali per lo sviluppo, come l’IGF-1 (Insulin Growth Factor type 1), ormone che svolge un ruolo fondamentale nella crescita di molte cellule del corpo, tra cui quelle cerebrali” spiega il professor Luca Ramenghi, direttore UOC Patologia Neonatale e Dipartimento Materno Neonatale dell’Istituto Gaslini.

