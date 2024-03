A Carcare il Comune dà il benvenuto ai nuovi nati del 2023 e al primo del 2024 

Carcare. “Un pacco dono per i nuovi nati nell’anno 2023”: è in programma per sabato 23 marzo alle 16, nella sala Polifunzionale del Comune di Carcare in via del Collegio n.1, l’iniziativa promossa nell’ambito delle politiche familiari.

Saranno tutti i nati nell’anno 2023 (una trentina) e al primo nato del 2024 nel territorio comunale di Carcare a ricevere un kit di benvenuto contenente alcuni prodotti per la cura del neonato rivolta alle famiglie che hanno da poco accolto un nuovo piccolo membro al loro interno.

