A Loano tornano le Uova di Pasqua Ail che aiutano la ricerca scientifica

Loano. Il 15, 16 e 17 26 marzo l’Ail (Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma) celebra l’edizione 2024 delle Uova di Pasqua Ail, che sostengono la ricerca scientifica sui tumori del sangue. A Loano le Uova Ail saranno in vendita presso le Amministrazioni Michero, in via Aurelia 348.

I volontari scendono in piazza per la prima volta nel 1994, lo stesso anno in cui viene scoperta la causa scatenante della Leucemia Acuta Promielocitica, un tumore che grazie alla ricerca oggi si cura senza chemioterapia con una sopravvivenza superiore al 90%.

