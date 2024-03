Addio a Cecilia Battistello, l’annuncio doloroso di Contship e il cordoglio dell’Autorità di sistema portuale

“La società, il consiglio di amministrazione e tutti i dipendenti del gruppo esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia per questa enorme perdita. Con lei esce di scena un’imprenditrice visionaria, appassionata che ha guidato con coraggio e lungimiranza la crescita internazionale del gruppo Contship, influenzando il settore dello shipping a livello globale”. Inizia con queste parole la comunicazione ufficiale con la quale Contship Italia, azionista di maggioranza di La Spezia container terminal – Lsct, annuncia la scomparsa della presidente Cecilia Eckelmann Battistello avvenuta questa mattina in Germania.

“Lascia un grande vuoto, colmato dal ricordo della sua leadership – prosegue la nota ufficiale – e della dedizione verso l’azienda e le sue persone. Cecilia rappresenta la nostra storia e tradizione, e la sua eredità ci guiderà nel perseguire l’eccellenza nel nostro lavoro”.

La notizia, iniziata a circolare già nella tarda mattinata, ha scosso l’intera comunità portuale e messaggi di cordoglio sono giunti anche dal presidente dell’Autorità di sistema portuale Mario Sommariva e dal segretario generale, Federica Montaresi.

“Avevo conosciuto Cecilia Battistello circa trent’anni fa, agli albori del porto di Gioia Tauro. Un progetto visionario – ricorda il presidente – che prendeva le mosse in un ambiente molto difficile. Ricoprivamo ruoli diversi ma l’intesa sull’obiettivo dello sviluppo dello scalo fu rapidamente trovata. Nacque una reciproca fiducia che è durata fino ai nostri giorni, giungendo ad una fine per me improvvisa e sorprendente. L’antico rapporto di fiducia si era consolidato da quando avevo assunto il ruolo di presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale. Trovammo un’intesa su un nuovo piano di investimenti e su una prospettiva sicura per il futuro del porto della Spezia. Era una donna decisa e piena di energia e quando nel rapporto vedeva piena lealtà e fiducia, era possibile superare anche gli scogli più difficili. Era stata lei, per molti anni, l’anima di questo porto, che oggi va incontro a nuove avventure e deve percorrere nuove strade, facendo a meno della sua carica e della sua visione. Un mondo difficile ed in pieno cambiamento, ma nel quale La Spezia può giocare ancora un ruolo innovativo e fondamentale. Dobbiamo a Cecilia di portare avanti il futuro di questo porto, trasformare i progetti in realtà, fare vivere e prosperare questa creatura a cui lei aveva dato moltissimo, con la forza ed il coraggio che solo le donne riescono ad esprimere”, ha dichiarato Sommariva.

Il segretario generale Montaresi: “Cecilia Battistello ha saputo dare un tocco di rosa e interpretando, prima di tutto e prima di tutti, da donna, le dinamiche di un settore, quello marittimo portuale, che come sappiamo è stato ed è ancora oggi prettamente maschile.

Una donna e una manager che ha saputo sempre coniugare testa e cuore, mettendo passione in ogni suo progetto e credendo sempre nel porto della Spezia, nelle sue potenzialità e nel suo ruolo.

Mi piace ricordarla con queste parole del suo libro pubblicato alcuni anni fa con il quale ci ha raccontato con grande passione il suo percorso professionale che l’ha portata al vertice del mondo dello shipping: “Il mare della vita unisce tutti e in questo grande mare dobbiamo saper soccorrere per poter essere soccorsi a nostra volta, perché non si viaggia solo con le carte nautiche ma anche con la mappa del cuore”. Buon viaggio Cecilia!”.

