Al via i lavori nel capannone della ex Fitram: sopralluogo dell’amministrazione

Questa mattina, il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini si è recato al capannone adiacente alla Biblioteca “Beghi” dove all’inizio della prossima settimana partiranno i lavori per il recupero strutturale e la rifunzionalizzazione interna della struttura. Un intervento complesso e articolato che consentirà, al termine, di poter completare e offrire nuovi spazi e ulteriori funzione alla “Beghi”. Ad accompagnarlo l’assessore ai Lavori Pubblici Pietro Antonio Cimino, Roberto Corbo Amministratore delegato di Corbo Group Spa impresa che si occuperà dei lavori e l’architetto Chiara Facchetti capo gruppo direzione lavori.

“Con l’imminente avvio dei lavori dell’area Ex-Fitram, grazie ai fondi Pnrr, diamo vita ad uno spazio polifunzionale – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini- che valorizzerà ulteriormente la Biblioteca Beghi e la zona est della città, aggiungendo postazioni dedicate al coworking, zone per eventi e spettacoli, oltre un’area ristoro. La Beghi è frequentata da un numero molto alto di utenti di tutte le età e con questo intervento si configurerà sempre più come un punto di riferimento culturale per gli spezzini.”

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com