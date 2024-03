Camogli: “I temi della musica”, nono incontro con il M° Giulio Odero

Dall’ufficio stampa Teatro Sociale di Camogli

Nel nono incontro del ciclo a ingresso libero “I temi della musica”, giovedì 7 marzo, alle ore 17.30, nel Ridotto del Teatro Sociale di Camogli, il M° Giulio Odero porta a termine le sue riflessioni sul modo di ascoltare la musica, iniziate nell’appuntamento precedente. Tra esempi audio, divagazioni e, come sempre, tanta ironia, un’occasione da non perdere per riflettere su un problema – la capacità di comprendere davvero ciò che si ascolta – la cui importanza va al di là dei confini strettamente musicali.

