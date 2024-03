Cedimento al San Bartolomeo, Pd e Sarzana Protagonista: “Ospedale condannato a silenziosa dismissione”

A poche ore dal crollo di un contro-soffitto al piano terra del nosocomio sarzanese, il Partito Democratico e Sarzana Protagonista si associano in una nota alla diffusa preoccupazione per le sorti del San Bartolomeo: “Le tristi immagini di detriti e calcinacci nel corridoio che conduce all’ingresso del reparto di Senologia rappresentano il pericolo grave che incombe sul futuro dell’Ospedale di Sarzana: le scelte della Regione, l’indifferenza del centrodestra locale e le vuote promesse dell’Amministrazione Comunale di Sarzana condannano il San Bartolomeo a una silenziosa dismissione. Le carenze della manutenzione ordinaria mettono a rischio operatori e utenti e pregiudicano la funzionalità di una struttura che meriterebbe di essere utilizzata al pieno del proprio potenziale, anche in considerazione del non facile quadro della sanità ospedaliera provinciale. Avevamo già sollevato il tema della manutenzione ordinaria e straordinaria nel corso del consiglio comunale di settembre: oggi dobbiamo mettere con dispiacere in evidenza che il nostro allarme non è stato preso in adeguata considerazione, nemmeno dal Sindaco. Ci aspettiamo attenzione e impegno da parte di tutte le formazioni politiche e sociali che hanno a cuore il servizio sanitario pubblico, depauperato da anni di tagli e regali alla sanità privata”. Il Partito Democratico e il gruppo civico di Sarzana Protagonista annunciano la presentazione di una mozione urgente in consiglio comunale.

