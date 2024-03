“Cessate il fuoco”: anche la Cgil Savona a Roma per chiedere la fine della guerra in Medio Oriente

Savona. Anche la Cgil di Savona sarà presente con una delegazione di oltre 100 lavoratrici, lavoratori, pensionati e disoccupati alla grande manifestazione del 9 marzo a Roma per la pace e la giustizia in Medio Oriente.

Sabato 9 marzo le strade di Roma sono pronte ad accogliere le migliaia di persone che da tutta Italia sfileranno coi colori della pace. La Cgil, insieme alla Coalizione Assisi Pace Giusta, in piazza per difendere il diritto a manifestare e per chiedere la fine della guerra in Medio Oriente.

» leggi tutto su www.ivg.it