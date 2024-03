Concerto gratuito del virtuoso fisarmonicista Gianluca Campi offerto dalla chiesa metodista

Concerto per fisarmonica del maestro Gianluca Campi di sabato 9 marzo 2024 alle 18 nella Chiesa Metodista della Spezia, nell’ambito della rassegna “Musica in città”. L’ingresso ai concerti è libero, essendo essi in parte finanziati dal contributo dell’8xmille delle chiese valdesi e metodiste, tramite il progetto “Musica in città”, già attivo da quattro anni alla Spezia, finalizzato a condividere con la cittadinanza eventi culturali e musicali.

Il virtuoso della fisarmonica Gianluca Campi eseguirà un concerto solistico “Da Vivaldi a Piazzolla”. Riconosciuto dalla critica musicale come “il Paganini della fisarmonica”. Genovese, da tempo residente nello spezzino, Gianluca Campi è un concertista eclettico, capace di spaziare con il suo strumento dagli spartiti classici alla colonne sonore dei film alle più celebri arie del tango argentino.

Gianluca Campi è concertista di fisarmonica. Nato a Genova nel 1976, a 11 anni ha iniziato a studiare fisarmonica, sotto la direzione di Giorgio Bicchieri,e armonia,con Paolo Conti. A 12 anni ha partecipato e ha vinto il concorso internazionale di Vercelli per fisarmonica ed in seguito ha partecipato al campionato italiano,tenutosi a Genova,dove si è classificato nuovamente al 1° posto, riscuotendo enorme successo. A 13 anni ha preso parte ancora al concorso internazionale di Vercelli,classificandosi al 1° posto e ricevendo i complimenti di Wolmer Beltrami,che lo definì un “enfant prodige” e il “Paganini della fisarmonica”.

Successivamente ha studiato con importanti maestri quali Gianluca Pica e Jacques Mornet. Nel 2000 ha vinto il trofeo mondiale di fisarmonica,svoltosi ad Alcobaça in Portogallo. Si è esibito in numerose sedi concertistiche (Sala Grande del Conservatorio G.Verdi e Sala Puccini per la società dei Concerti di Milano,Teatro Carlo Felice e Palazzo Ducale di Genova,Teatro Vittorio Emanuele di Messina,Teatro Modena di Genova,Teatro Casa Paganini di Genova,Teatro Verdi di Sestri Ponente, Teatro Sociale di Stradella,Auditorium Montecchio di Alzano Lombardo,Teatro Verdi di San Severo,etc..) e in vari Festivals Internazionali(Aosta,Milano,Freiburg,Cogne,Festival Paganiniano di Carro,Neckar-Musik Festival,etc..) Nel 1998 ha collaborato con l’orchestra del Conservatorio N.Paganini di Genova eseguendo in vari Teatri d’Italia e all’estero la Kammermusik 1 di Paul Hindemit sotto la guida del direttore Gianmarco Bosio. Ha suonato come fisarmonica solista in molte prestigiose orchestre,come quella del Teatro Carlo Felice di Genova, diretta dal Maestro e Compositore Nicola Piovani. Attualmente collabora con la Poseidon Orchestra diretta dal Maestro Roberto Bacchini. Dal 2002 collabora con il Magnasco Quintet eseguendo musiche originali o trascritte composte dal settecento ad oggi sempre con grande attenzione filologica e conseguente riscontro di critica e pubblico. Dal 2005 insieme al pianista Claudio Cozzani ha formato il Duo Gardel,duo che svolge intensa attività concertistica. Varie collaborazioni si riscontrano anche con il grande cantautore di fama internazionale Bruno Lauzi.

Attualmente è l’unico esecutore al mondo della fisarmonica Liturgica “M.Dallapè”,la rarità dell’evento nonchè dello strumento stesso è il fatto che per la prima volta nessuno al di fuori delle mura vaticane aveva avuto il privilegio di fare un concerto. Ha inciso vari CD: per le seguenti case discografiche:Dryno Records, Il Melograno, Philarmonia, ed in particolare nel 2006 ha pubblicato per Phoenix Classics un CD interamente dedicato a Niccolò Paganini elaborando per fisarmonica i Capricci e i Concerti del grande compositore genovese. Quest’incisione ha ricevuto varie segnalazioni da riviste specializzate ed in particolare dalla celebre rivista “Musica” è stata definita “eccezionale”. All’intensa attività concertistica affianca quella didattica.è docente attualmente presso il Centro Musicale Genovese E.Mancini e tiene master Class in varie città Italiane e Tedesche. è spesso membro di giuria per i più importanti concorsi nazionali e internazionali per fisarmonica. Inoltre è autore di varie composizioni per fisarmonica pubblicate anche dalle Edizioni Berben e Sonytus.

