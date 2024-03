Emozioni oggettive

“L’unico modo per esprimere un’emozione in forma d’arte consiste nel trovare un “correlativo oggettivo”; in altre parole, una serie d’oggetti, una situazione, una catena di eventi che costituiranno la formula di quella particolare emozione, cosicché, quando siano dati i fatti esterni, che devono concludersi in un’esperienza sensibile, l’emozione ne risulti immediatamente evocata” è quanto afferma Thomas Stern Eliot nel saggio del 1919 “Amleto e i suoi problemi” pubblicato l’anno successivo ne “Il bosco sacro”, ma va detto che l’espressione “correlativo oggettivo” era già stata impiegata da Washington Allston nel 1840. Anche per questa ragione la paternità più o meno legittima del medesimo concetto che spesso viene attribuita a Montale e, in altri casi, viene utilizzata come dato certo del plagio di quest’ultimo, diviene una questione del tutto irrilevante; ciò che ci interessa è il valore artistico e creativo della strategia che prende quel nome. Proviamo a chiarire cosa significa e la portata oltre-poietica di una simile prospettiva che non possiamo circoscrivere a mero dibattito accademico poiché, a mio modo di vedere, ci riguarda tutti profondamente. L’idea alla base del correlativo oggettivo è riconoscibile nel chiarimento offerto dallo stesso poeta anglo statunitense quando sostiene che esistano “correlativi predeterminati” di una specifica emozione nel senso che se sono presenti opportuni oggetti è quasi inevitabile che da essi sorga, nella persona che ne entra in contatto, quella determinata emozione. A questa premessa il poeta fa seguire la convinzione che, per descrivere un’emozione, sia necessario recuperare i dati oggettivi che l’hanno generata, così da proporli al lettore che sarà visitato e visiterà esattamente quella stessa emozione. Il ruolo evocativo dell’oggetto assume, in questo modo, una forza del tutto indipendente dal soggetto che lo incontra al quale non resta che divenire esso stesso oggetto dell’emozione evocata.

Nel 1946 Montale, che aveva letto Eliot (La terra desolata) e aveva tradotto il suo “Canto di Simeone” e, molto probabilmente, conosceva la sua teoria del correlativo, in “Intervista immaginaria” propone come suo strumento poetico lo stesso metodo: “Mutato ambiente e vita, fatti alcuni viaggi all’estero, non osai mai rileggermi seriamente e sentii il bisogno di andare più a fondo… Non pensai a una lirica pura nel senso ch’essa poi ebbe anche da noi, a un giuoco di suggestioni sonore; ma piuttosto a un frutto che dovesse contenere i suoi motivi senza rivelarli, o meglio senza spiattellarli. Ammesso che in arte esista una bilancia tra il di fuori e il di dentro, tra l’occasione e l’opera–oggetto bisognava esprimere l’oggetto e tacere l’occasione-spinta. Un modo nuovo di immergere il lettore in medias res, un totale assorbimento delle intenzioni nei risultati oggettivi”. Lascio a critici e studiosi della sua opera la ricerca, soprattutto in Ossi di seppia, di esempi di questa strategia, a noi basti la più nota lirica del giovanissimo poeta ligure, Meriggiare pallido e assorto che, mi sembra interessante precisarlo, è del 1916. Come non riconoscere una sorta di manifesto poetico del correlativo oggettivo nel muro sormontato da cocci di bottiglia costeggiato dal viandante della vita che “sente oggettivamente” “com’è tutta la vita e il suo travaglio”? Ma la questione che ci interessa deve rispondere a una diversa domanda: davvero esiste un oggetto, meglio, una catena di oggetti che possano condurre esattamente a quella certa emozione? Davvero il soggetto non può che riconoscersi abitato precisamente da quel sentimento evocato da oggetti che divengono così strumenti universali e certi della comunicazione più profonda?

