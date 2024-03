Giro di scommesse e usura, l’ombra del clan Fiandaca. Un indagato: “Chicco Sechi era il loro picchiatore, mandavano sempre lui”

Genova. Un giro di scommesse clandestine su partite di calcio del campionato italiano e non solo ma anche basket e tennis, l’usura in agguato per chi non riusciva a saldare immediatamente i debiti e il progetto da parte di alcuni indagati di aprire una vera e propria bisca clandestina vecchio stampo, utilizzando un circolo in centro città.

Per questo 9 persone sono state colpite da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Genova, ma gli indagati nell’operazione condotta da squadra mobile e Sisco di Genova sono molti di più. E se il giudice Matteo Buffoni ha escluso l’aggravante del metodo mafioso, il nome del clan dei Fiandaca, di cui Roberto ‘Chicco’ Sechi era un uomo di fiducia (che si occupava ‘da ragazzo’ proprio delle riscossioni delle scommesse clandestine) e che secondo gli investigatori sarebbe il capo del sodalizio, resta un’ombra inquietante.

