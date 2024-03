In occasione della mobilitazione nazionale per il cessate il fuoco a Gaza e per la libertà di manifestazione dopo i fatti di Pisa, il Partito democratico della Spezia organizza per sabato 9 marzo alle ore 16 presso Sala S2 di Piazza Pertini a Fiumaretta l’incontro “Per la pace in Medio Oriente e in Ucraina”. Con Luisa Vesco Bottaro, segretaria Pd Ameglia, Iacopo Montefiori, segretario provinciale Pd, don Giulio Mignani, Umberto Galazzo, sindaco di Ameglia, Brando Benifei, capodelegazione Pd all’EuroParlamento.

L’articolo Il Pd organizza a Fiumaretta “Per la pace in Medio Oriente e in Ucraina”, ci sarà anche don Giulio Mignani proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com