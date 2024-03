Lanciava barattoli di vetro dal terrazzo contro i clienti di un locale, tradito da un’impronta e incastrato dalla Polizia

Un sarzanese di 65 anni è stato denunciato in stato di libertà per lancio di oggetti atti ad offendere e molestie in seguito ad una minuziosa e lunga indagine del personale di Polizia del Commissariato di Sarzana. L’uomo è stato infatti ritenuto responsabile del reiterato – e pericolosissimo – lancio di oggetti di vetro dal balcone della sua abitazione verso la clientela del “Gran caffè” di Piazza Martiri, uno dei locali più frequentati della città. Almeno una quindicina di episodi quelli denunciati dal titolare Paolo Berretta, concentrati fra fine luglio e fine gennaio quando il lanciatore era stato tradito da un barattolo di vetro rimasto in parte integro (nella foto) e repertato e sequestrato dagli agenti prima di essere inviato ai laboratori della Scientifica di Genova. Qui erano state isolate delle impronte digitali presenti nel database della Polizia e appartenenti a un residente a breve distanza dal locale con precedenti denunce e già identificato attraverso le impronte.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com