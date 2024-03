Locale di Sarzana preso di mira da un vicino, il titolare: “Ho avuto paura per dipendenti e clienti”

“Per otto mesi ho vissuto con l’ansia che qualcuno fra dipendenti e clienti potesse farsi male. Sono felice che questo incubo si sia concluso”. Così Paolo Berretta, titolare del Gran Caffè di piazza Martiri a Sarzana in merito alla denuncia della persona che dall’estate scorsa aveva preso di mira gli avventori del locale lanciando su di loro oggetti e contenitori di vetro. Una situazione che si era ripetuta almeno una quindicina di volte fino a quando il personale del Commissariato di piazza Vittorio Veneto è riuscito a identificare la persona che aveva preso di mira l’attività. “E’ stato un periodo complicato – aggiunge – perché ogni venerdì prima di aprire il locale pensavo a quello che sarebbe potuto succedere. Mi sono sempre detto di non volerla dare vinta a questa persona e sono contento che sia stata individuata. Non farò una denuncia per danni perché non voglio altre ripercussioni, spero che tutti i clienti possano tornare a vivere con serenità il nostro locale perché all’inizio i lanci erano avvenuti nell’orario di chiusura nei confronti di chi faceva le pulizie ma dopo hanno riguardato anche le altre persone”. Berretta conclude: “Ringrazio tutti i clienti che sono sempre stati dalla mia parte e mi hanno incoraggiato ad andare avanti nonostante questi mesi complicati. Il locale mi piace e sarebbe stato un peccato dover andar via da quai. Anzi, per l’estate siamo pensando di organizzare piccoli eventi in piazza che coinvolgano anche le altre le attività per valorizzare questa zona della città”.

