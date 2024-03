Sabato 9 marzo alle ore 21 al Dialma, a Fossitermi, la compagnia teatrale Essenza di Lerici metterà in scena l’opera di prosa Meno male che ce n’è una sola, dell’autrice e regista Emanuela Messina. Lo spettacolo, già sold out da un mese, viene rappresentato per il mese del fiocchetto lilla, ovvero il mese dedicato ai disturbi alimentari, e consta di due monologhi consecutivi di Simona Vannelli e Massimo Giorda.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com