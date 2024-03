Nel talento delle donne, iniziativa in Provincia

Appuntamento, in occasione dell’8 marzo Giornata internazionale dei diritti delle Donne, è in Provincia alle ore 17 all’evento “Nel talento delle donne”. L’iniziativa è stata promossa dall’ente ed in particolare dalla Consigliera provinciale con delega alle pari opportunità Gabriella Crovara. All’incontro interverranno la psicologa e psicoterapeuta Federica Berti, il critico letterario e d’arte Valerio Cremolini, vi sarà uno spazio musicale dell’Istituto Comprensivo Mazzini-Pellico e del Liceo musicale Cardarelli, spazio anche per l’arte con le esposizioni di Gloria Giuliano, Maria Cristina Ferrarini e Paola Repiccioli. L’iniziativa è aperta al pubblico ed avrà sede in sala consiglio al 2° piano del palazzo della Provincia.

