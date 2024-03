Premio Nereidi alla ventesima edizione, novità i riconoscimenti al racconto della cultura del mare e al mondo della ricerca

Al via l’edizione 2024 del Premio Nereidi organizzato dal comitato promotore della Giornata del Mare della Spezia, Lerici e Porto Venere, composto dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera della Spezia, dalla Lega Navale Italiana – sezione della Spezia e sezione di Lerici, dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio IV, Ambito Territoriale della Spezia e dalla Marina Militare – Comando Interregionale Marittimo Nord.

Saranno due, quest’anno, le principali novità del Premio. Oltre ad opere dedicate alla conoscenza e alla tutela dell’ambiente marino, saranno infatti premiati anche lavori e progetti che raccontino la cultura del mare attraverso la narrazione dei suoi protagonisti: persone, imbarcazioni e attività. Inoltre, per la prima volta, in questa XX edizione, verranno premiati progetti realizzati da associazioni ed enti di ricerca.

«Le associazioni e gli enti di ricerca – spiega Patrizia Saccone, assessore del Comune della Spezia e madrina del Premio – svolgono un ruolo importante nella promozione della cultura del mare, sia intesa come conoscenza e tutela dell’ambiente marino, sia come valorizzazione del patrimonio marittimo e della cultura marinara. Un impegno che va riconosciuto, valorizzato e premiato. Per tale motivo, quest’anno, abbiamo dedicato loro una nuova sezione, quella degli Educatori in blu».

Queste le quattro sezioni del premio:

1. Scuole in blu. Possono partecipare a questa sezione le scuole di ogni ordine e grado, sia con opere testuali, video, foto o podcast realizzati da singoli studenti, sia con progetti collettivi realizzati dalle classi.

2. Educatori in blu. Possono partecipare a questa sezione tutte le associazioni e gli enti di ricerca, presentando progetti di educazione ambientale e di diffusione della cultura marinara realizzati negli ultimi tre anni. Il testo di presentazione non dovrà superare le 2.500 (duemilacinquecento) battute, spazi inclusi.

3. Racconti in blu. Possono concorrere in questa sezione tutti i cittadini e le cittadine maggiorenni, con racconti dedicati alle storie di mare. È ammesso ogni genere letterario. A puro titolo esemplificativo: avventura, storico, viaggi, epistolare, fiaba, racconto di formazione, memorialistica. Il testo non dovrà superare le 15.000 (quindicimila) battute, spazi inclusi.

4. Click in Blu. Possono concorrere tutti i cittadini e le cittadine maggiorenni candidando una fotografia che raffiguri l’ambiente marino o la cultura marinara, attraverso la rappresentazione di persone, barche o attività.

Le opere e i progetti dovranno pervenire alla segreteria del premio entro le ore 21.00 del 31 marzo 2024.

Tutte le informazioni, il bando e il link per partecipare al Premio Nereidi sono disponibili sul sito www.giornatadelmare.com

