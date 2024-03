Prende piede anche a Santo Stefano il progetto Controllo del vicinato

Presentato a Santo Stefano Magra, nel corso di un’assemblea tenutasi al Circolo Arci di Piazza Garibaldi, il progetto Controllo del Vicinato. A illustrare il progetto, Michele Giorgi, vigile del fuoco, da ormai dieci anni referente dell’Associazione Controllo del Vicinato (www.acdv.it) per la Liguria e la Toscana. Il progetto nasce “per iniziativa spontanea di un gruppo di cittadini intenzionati a contribuire al miglioramento della sicurezza del territorio nel pieno rispetto della legge e delle normative vigenti”, si spiega nel resoconto dell’incontro dell’altra sera, in cui si informa altresì che “forte dell’esperienza maturata in oltre 15 anni dal suo ingresso in Italia, ACdV (presente in 521 comuni con oltre 2700 gruppi di cittadini cui hanno aderito circa 80.000 famiglie su tutto il territorio nazionale) promuove la cultura della legalità e il contrasto al degrado urbano e alla micro criminalità incentivando la collaborazione tra cittadini (vere e proprie ‘sentinelle spontanee’ sul territorio), amministrazioni comunali e forze dell’ordine attraverso un’attività di monitoraggio e tempestiva segnalazione di eventuali criticità, senza alcun coinvolgimento diretto e senza assumere alcun rischio”.

“L’attività dei Gruppi di Controllo del Vicinato in Italia – si legge ancora – ha dimostrato la validità dell’attività di prevenzione e contrasto alla microcriminalità (tanto che il Ministero dell’Interno invita le Amministrazioni Comunali a sottoscrivere un Protocollo d’Intesa con le Prefetture nell’intento di promuovere queste buone prassi) e un interessante risvolto sociale nella tutela dei soggetti più fragili – come le persone anziane – oltre che dai furti dalla pratica abbietta delle truffe. L’appoggio che ACdV offre gratuitamente ai cittadini e alle amministrazioni comunali consentirà di gestire al meglio i gruppi che già esistono e che sicuramente si moltiplicheranno grazie al know-how messo a disposizione e alla continua formazione e informazione continuamente condivisa”.

I promotori informano che al momento gli aderenti sono oltre duecento e che a questo primo incontro ne faranno seguito altri.

