Rapallo: Hala e il “Cavallino Bianco” una storia di integrazione lunga 25 anni

Hala Fayez è un’imprenditrice egiziana che da 25 anni gestisce con successo a Rapallo il ristorante “Cavallino Bianco” in via Milite Ignoto, la zona oggi interessata dalla copertura del torrente San Francesco. Hala arriva in Italia giovanissima. Ha alle spalle un marito anziano, geloso e prepotente che le ha dato due figli: Omar, oggi 29 anni ed impiegato a Modena, e Sara di 28 anni che ha regalato alla mamma due nipotini, un maschio e una femmina.

Cosa ha fatto quando giunse in Italia? “Ho stretto i denti ed ho lavorato sodo pur accudendo i miei due figli. Ero pizzaiola; ho lavorato in un ristorante di Deiva Marina e in un paio a Recco tra cui la pizzeria del Ponte dove preparavo i primi. Venticinque anni fa ho rilevato il ‘Cavallino Bianco’ contraendo un debito”.

