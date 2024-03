Rapallo: San Francesco, i lavori procedono, forse soletta completata a marzo

Adesso previsioni non ne fa più nessuno. Ma i lavori alla copertura del San Francesco procedono. Stamattina le betoniere stendevano il cemento sulla soletta nella parte a mare; dalla parte opposta si scaricavano i segmenti delle travi in acciaio e al centro si procedeva alla costruzione delle spalle-argine. A occhio e croce si può supporre che entro il mese possa essere completata la gettata. Poi ci saranno i tempi di maturazione del cemento e quelli del collaudo. Ma ad aprile il collegamento tra via Assereto e l’Aurelia di levante verrà senza dubbio ripristinato. Poi occorrerà sistemare via Milite Ignoto e piazza Pastene dove dovrà tornare il polpo opera dello scultore Italo Primi, restaurato.

