I Carabinieri forestali, nell’ambito della campagna “Controllo autodemolitori”, hanno effettuato un sopralluogo presso un’officina meccanica nel comune di Santo Stefano magra durante la quale hanno rilevato la presenza di numerosi rifiuti meccanici (blocchi motore, marmitte…), componenti di carrozzeria, pneumatici usati, plastica e oli esausti, tutti stoccati sul suolo e sparsi sul piazzale dell’azienda. In alcuni punti erano presenti contenitori colmi di parti usurate depositate in recipienti costruiti artigianalmente e privi di indicazioni, sia sulla qualità del rifiuto che sulla sicurezza. Infine è stata accertata la presenza di quaranta autoveicoli (alcuni dei quali sprovvisti di parti meccaniche e di carrozzeria) e tre ciclomotori sui quali è in corso una ulteriore attività d’indagine. Dalla verifica del registro di carico e scarico dei rifiuti è risultato che non erano stati annotati quelli presenti al momento del controllo.

I due titolari sono stati quindi denunciati per i reati di deposito incontrollato e gestione illecita di rifiuti e attività di autodemolizione in assenza di autorizzazione. I militari hanno anche notificato due sanzioni amministrative per un importo totale di oltre mille euro per avere tenuto in maniera incompleta il registro di carico e scarico dei rifiuti.

L’articolo Santo Stefano, denunciati i titolari di un’officina per deposito e gestione illecita di rifiuti. Scattano sanzioni per oltre ai mille euro proviene da Città della Spezia.

