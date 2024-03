Si è spenta Cecilia Eckelmann Battistello, se ne va un pezzo di storia del porto spezzino e una figura di riferimento nel trasporto marittimo mondiale

Si è spenta questa mattina in Germania, all’età di 73 anni, Cecilia Eckelmann Battistello, presidente di Contship Italia, socio di maggioranza di Lsct, primario terminalista del porto spezzino.

Con la morte dell’imprenditrice, che è deceduta in seguito a una malattia che le era stata diagnosticata pochi mesi fa, se ne va un pezzo di storia della portualità mondiale e italiana, che ha avuto un’importanza decisiva nello sviluppo dello scalo spezzino.

Nata a Vicenza nell’aprile del 1950, Battistello aveva iniziato la carriera nel trasporto marittimo in Svizzera, come rappresentante commerciale per Contship Containerlines da poco fondata nel Canton Ticino da Angelo Ravano. Dotata di visione e sensibilità sull’andamento dei traffici e dell’economia, è stata una pioniera nel mondo del trasporto marittimo, con esperienze nei porti di diversi angoli del mondo. Dal 1990 al 1994 è stata la prima donna a presiedere la più antica conferenza marittima tra Inghilterra, India, Pakistan e Bangladesh. Nel 1996 è diventata presidente e amministratrice delegata di Contship e nello stesso anno ha sposato Thomas Eckelmann, patron del gruppo Eurokai-Eurogate, leader del settore a livello europeo.

Nel 1998, dopo aver venduto Contship Containerlines a CP Ships, ha dato le dimissioni ed è diventata presidente del gruppo Contship Italia.

Dal 2005 al 2010 è stata presidente della Ferport (Federation of European Private Port Operators).

Donna dalla personalità forte e capace di affrontare le sfide quotidiane di un mondo caratterizzato da fortissima competizione e in gran parte gestito da uomini, nel febbraio del 2020 si era raccontata nel libro autobiografico “Il sogno di Cecilia – Una nave rosa attraverso l’oceano” nel quale ha ripercorso la sua storia sin dal primo giorno in cui, del tutto casualmente, prese contatto con il mondo del trasporto. Di cui poi sarebbe diventata una delle personalità più influenti e rispettate.

