Trofeo Ponente in Rosa: Kim Cadzow vince in solitaria a Pietra Ligure ed è la nuova leader della corsa

Pietra Ligure. Che fosse un’ottima cronowoman lo aveva dimostrato ai campionati neozelandesi di specialità, vinti con autorevolezza nel mese di gennaio. E oggi la 22enne Kim Cadzow (EF Education-Cannondale) ha confermato le sue doti a Pietra Ligure andando a vincere la prima tappa in linea del Trofeo Ponente in Rosa al termine di una cavalcata solitaria di 50 chilometri.

La tappa. Dopo il cronoprologo di Loano di ieri dominato dalle atlete svizzere, nella frazione che portava il gruppo da Bordighera a Pietra Ligure (di 112 km) la EF Education-Cannondale ha deciso di giocare d’attacco prendendo in mano le redini sin dai primi chilometri. Dopo i due sprint intermedi con Lotta Henttalae Clara Emond sugli scudi, il team statunitense ha fatto il forcing all’imbocco del Testico, spartiacque della tappa, spianando così la strada all’attacco di Kim Cadzow, capace di scollinare per prima al gpm di prima categoria e di gestire fino al traguardo il minuto di vantaggio sulle più immediate inseguitrici; a completare la festa della formazione statunitense diretta da Carmen Small ci ha pensato Kristen Faulkner, che nel finale ha allungato sulle altre 20 inseguitrici giungendo seconda con un ritardo di un minuto; terza piazza a 1’ e 15” per la maglia bianca Linda Zanetti (Svizzera), che ha regolato il resto del gruppetto. Quarta Monica Trinca Colonel (BePink Bongioanni), quarta e migliore delle italiane.

» leggi tutto su www.ivg.it