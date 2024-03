“Un caffè per le donne”, ad Alassio incontro con l’assessore regionale alle pari opportunità Simona Ferro

Alassio. In occasione della “Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne” che si celebra l’8 marzo, l’assessore alle pari opportunità di Regione Liguria, Simona Ferro, è intervenuta oggi ad Alassio nell’ambito dell’iniziativa “Un caffè per le donne – edizione 2024”.

L’incontro, presso lo storico Caffè Pasticceria Balzola, ha rappresentato un’occasione molto importante di confronto sui temi della parità di genere e per ascoltare dalla voce diretta dell’Assessore regionale, dei membri dell’amministrazione comunale di Alassio e dai rappresentanti delle varie realtà attive sul territorio, le iniziative e le risorse messe in campo per far sì che le donne possano esprimersi al meglio ed essere sostenute qualora vittime di discriminazione e di violenza.

