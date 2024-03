8 marzo, in Liguria l’occupazione femminile è in calo e le donne lavorano meno degli uomini

Liguria. I dati Inps e Istat su lavoro e retribuzioni a Genova e in Liguria definiscono un quadro molto preoccupante in vista dell’8 marzo. Secondo le elaborazioni del responsabile ufficio economico Cgil Genova e Liguria, Marco De Silva, tra il 2018 e il 2022 l’occupazione femminile nella città metropolitana di Genova è calata dell’1% a fronte dell’incremento del 5,6% di quella maschile (a livello ligure le percentuali sono rispettivamente dello +0,5 e del +3,9%).

Complessivamente a livello regionale, nei primi tre trimestri del 2023, le assunzioni registrano una contrazione dello 0,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e solo il 40% è rappresentato da donne. Altro elemento che segna la discriminazione tra i generi è rappresentato dall’intensità di lavoro, dato che misura la prestazione lavorativa in giornate medie lavorate annue: le donne lavorano mediamente (dato 2022) 14 giorni in meno degli uomini, differenza in aumento rispetto al 2019 quando lo scarto era di 9 giornate. La condizione negativa di essere occupate poco e in condizioni precarie si scarica sulle retribuzioni dove la differenza media annua tra lo stipendio di un maschio rispetto ad una femmina è del 35%, elemento che a cascata si ritrova anche nel reddito pensionistico medio con un divario del 30 per cento medio in meno sempre a scapito delle donne.

