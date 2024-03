Corniglia, l’elicottero bersaglia la frana come un incendio

Operazioni in corso per la riapertura della Strada provinciale 30 verso Corniglia, il cui tracciato è gravato da un movimento franoso staccatosi nei giorni scorsi. La Provincia ha iniziato l’intervento di alleggerimento e di disgaggio, rimuovendo tutto il materiale franato o instabile dal versante. Oltre all’impiego di speciali ruspe ed escavatori che possono operare in condizioni estreme di grande pendenza, vista la particolarità del luogo e l’impossibilità di raggiungere la parte superiore dell’area di frana oggi è stato attivato un elicottero che per tutto il giorno ha bersagliato le aree instabili del pendio segnato dalla frana con carichi d’acqua, utilizzando la stessa tecnica impiegata per spegnere gli incendi boschivi. Questo ha consentito di far crollare alcuni blocchi di materiale pericolante che non sarebbero stati raggiungibili dai mezzi.

La stima dei tecnici della Provincia, informa una nota dell’ente, à “concludere nei cinque giorni, anche in funzione delle condizioni meteo”. Si informa altresì che “sabato mattina verranno fatte delle verifiche per garantire la riapertura della strada. Gli uffici tecnici sono in costante contatto con il Comune di Vernazza e con la struttura della Protezione civile regionale che in questi giorni ha operato a supporto dell’ente locale per la sicurezza deli abitanti del borgo, anche con presidi fissi di primo soccorso”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com