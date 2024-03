Disservizi postali a Bocca di Magra, una lettrice: “Il mancato recapito di bollette o lettere importanti ci crea problemi”

“Da oltre un mese io e molte altre persone di Bocca di Magra non riceviamo la posta. Il disservizio è notevole e non viene risolto”. È quanto ci scrive una lettrice della frazione di Ameglia che nei giorni ha contattato anche il Comune e il sindaco Galazzo: “Ho portato le mie rimostranze e quelle di altri residenti – spiega – perché il mancato recapito di bollette o lettere riguardanti altri pagamenti possono comportare parecchi disagi. A quanto pare il problema riguarda Poste e i frequenti avvicendamenti di portalettere ma speriamo che la cosa si possa risolvere perché in caso di ritardi di bollette o altri bollettini bancari, non per causa nostra, dovremmo subirne le conseguenze”.

