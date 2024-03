Dubbi e polemiche sul ripascimento a Celle: interviene il sindaco Caterina Mordeglia

Celle Ligure. Chiarimenti sul ripascimento della spiaggia circa la scelta degli inerti, l’approvazione di Arpal, la tecnica dei pennelli rifornitori e le mareggiata. Ecco che dopo le perplessità e le polemiche degli ultimi giorni, interviene il sindaco Caterina Mordeglia dopo aver sentito l’ingegner Sirito, progettista e direttore dei lavori.

“Il professor Pranzini, docente di Dinamica e Difesa dei litorali all’Università di Firenze e considerato uno dei massimi esperti italiani nel ripascimento delle spiagge, ha studiato, sia in fase progettuale sia in fase di verifica delle cave disponibili, la migliore soluzione possibile sia per la compatibilità colorimetrica, sia per le dimensioni dei materiali, in modo da ottenere un arenile fruibile, stabile e con il minimo impatto paesaggistico” spiega.

