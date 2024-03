Due giornate di formazione e approfondimento al 27° convegno di Polizia locale in corso al Terminal crociere

Continua fino all’8 marzo, al Terminal Crociere della Spezia, il 27° Convegno nazionale di Polizia locale, l’evento organizzato da Gruppo Maggioli in collaborazione con il locale comando di Polizia locale e il patrocinio del Comune della Spezia.

Giunto alla sua 27ma edizione, il convegno si propone di favorire opportunità di networking e collaborazione tra operatori della Polizia Locale provenienti da diverse località e regioni italiane, al fine di stimolare la condivisione di best practices e fornire loro le ultime conoscenze, tecniche e metodologie nel campo della sicurezza e della gestione dell’ordine pubblico, per affrontare sfide comuni in maniera più efficace.

