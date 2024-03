Sono otto i film in proiezione al Multisala Moderno di Sarzana fino al 13 marzo. Sono infatti in rotazione “Dune – parte due”; “Red”; “Bob Marley: one love”; “Un altro Ferragosto”; “Memory”; “Kina e Yuk – alla scoperta del mondo”; “Emma e il giaguaro nero”; “La zona d’interesse”. Info e orari www.moderno.it

L’articolo I film in programmazione al Multisala Moderno proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com