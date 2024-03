Il debutto di Karma a Genova è un successo

Tanti applausi per la prima genovese di Karma, lo spettacolo tratto dal testo di Xavi Moratò che è andato in scena al Teatro Gustavo Modena. Interpretato da Gaia Aprea e Andrea Bosca, con la regia di Alessandro Maggi (che ha curato anche la traduzione del testo), KARMA resterà in cartellone a Genova fino a domenica 17 marzo per poi approdare sul palco del Teatro Civico della Spezia mercoledì 20 e giovedì 21 marzo (ore 20.45)

Lo spettacolo nasce da una coproduzione del Teatro Nazionale di Genova con il Teatro Civico della Spezia, oltreché con il Teatro Stabile di Abruzzo e Stefano Francioni Produzioni. Dopo le date spezzine Karma sarà a L’Aquila il 4 e il 5 aprile.

