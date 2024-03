Il ministro Abodi a Savona: sul Priamar il convegno “Oltre gli stereotipi di genere attraverso lo Sport”

Savona. Venerdì 8 marzo nella Sala della Sibilla del Priamar di Savona si svolgerà il Convegno “Oltre gli stereotipi di genere attraverso lo Sport”, organizzato dall’Associazione Nazionale Atleti Olimpici ed Azzurri d’Italia Sezione di Savona in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Giovani, il Comune di Savona, la Provincia di Savona e l’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria.

L’obiettivo del convegno è valorizzare lo sport come attività accessibile a tutti e come strumento di inclusione per abbattere qualsiasi stereotipo di genere.

