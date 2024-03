Impresa, demografia e lavoro: i dati al femminile della Spezia

In vista dell’8 marzo la Camera di Commercio Riviere di Liguria ha elaborato la fotografia dell’imprenditoria femminile, della demografia e del lavoro nella provincia della Spezia sulla base di dati e indagini nazionali.

Le imprese femminili nella provincia della Spezia

Secondo le elaborazioni effettuate dall’Ufficio Studi e Orientamento al lavoro della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati dell’imprenditoria femminile di fonte Infocamere, al 31 dicembre 2023, in provincia della Spezia, si contano complessivamente 5.321 imprese femminili. Tale numero, che rappresenta il 25,8% del totale delle imprese registrate in provincia, risulta diminuito di 26 unità rispetto al 2022 (dato che, in termini percentuali, si traduce in un -0,5%). Il decremento, che risulta comunque inferiore rispetto a quello registrano nel 2022 (-71 imprese) è imputabile al complicato contesto economico generale, ancora influenzato negativamente dagli effetti della guerra tra Russia e Ucraina e della crisi energetica. Da un confronto tra i dati provinciali e quelli regionali e nazionali, emerge come la diminuzione rilevata per la provincia della Spezia (-0,5%) sia comunque inferiore sia rispetto a quella ligure che rispetto a quella italiana (per entrambi -0,9%). Inoltre, si evidenzia come l’incidenza delle imprese femminili sul totale imprese registrate in provincia della Spezia (25,8%) appaia superiore sia all’incidenza rilevata a livello regionale che a livello nazionale che, in entrambi i casi, risulta pari al 22,2%.

