In Liguria un 15 per cento di donne sindaco, al femminile un consigliere su tre

Partecipazione attiva delle donne tema del convegno odierno “Agenda 2030 – Parità di genere: possibilità o necessità? Focus sulla presenza e il ruolo delle donne nella Pa oggi e domani”, promosso dalle sindache di Garlenda Silvia Pittoli, Osiglia Paola Scarzella, Pieve Ligure Paola Negro, Testico Lucia Moscato e Vessalico Paola Giliberti, iniziativa sostenuta dall’Ufficio di Presidenza di Anci Liguria, Regione Liguria, Consigliera di parità Regione Liguria, Università di Genova e Fondazione Compagnia di San Paolo.

Qualche dato: nel 2014 i comuni amministrati da donne erano il 13,4%, in Liguria il 12,0%; oggi la media nazionale è del 15,2%, con la Liguria poco sotto, con 35 comuni su 234 guidati da donne, il 14,9%. Se parliamo di piccoli comuni, quelli con popolazione fino a 5mila abitanti, la media sale al 17,2%, con le donne ai vertici di 27 comuni su 157. A ricoprire il ruolo di assessore comunale in Liguria, invece, sono 188 donne su 432 in totale (il 43.5%), mentre le consigliere sono 1.021 su 3.009 (il 33,9%).

