Incidente stradale in Viale Italia. Il bilancio è di un ferito trasportato in codice giallo al Sant’Andrea della Spezia. I fatti risalgono alle 21.45 di questa sera quando, per dinamiche in fase di accertamento da parte della Polizia locale, una Nissan Juke e una Mini Cooper sono entrate in collisione all’incrocio con Via Naef. L’impatto è stato violento e sono scoppiati gli airbag. A bordo di una delle due auto viaggiava un 45enne che avrebbe riportato la frattura ad una spalla. L’uomo è stato estratto dall’abitacolo dai Vigili del fuoco perché le portiere sono rimaste bloccate nello scontro. L’altro automobilista risulta praticamente illeso. All’origine dell’incidente potrebbe esserci una mancata precedenza, ma solo gli approfondimenti dell’Infortunistica potranno fare luce sull’intero episodio. Sul posto sono intervenute anche la Pubblica assistenza della Spezia, Delta 1 del 118.

L’articolo Incidente stradale in Viale Italia: 45enne estratto dall’abitacolo dell’auto dai Vigili del fuoco proviene da Città della Spezia.

