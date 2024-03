In occasione della prossima Festa della donna, la Prefettura della Spezia annuncia che, nel prossimo anno scolastico, sarà indetto un bando di concorso riservato alle scuole di ogni ordine e grado diretto a premiare i migliori elaborati grafici, fotografie, disegni, fumetti in grado di interpretare al meglio il tema del “rispetto”.

Sono in palio tre gite di istruzione presso musei o siti culturali. I premi saranno finanziati con il ricavato del mercatino di solidarietà organizzato lo scorso dicembre in collaborazione con il Lions Club La Spezia degli Ulivi, in cui sono stati raccolti fondi da destinare alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne.

“Abbiamo voluto scegliere il “rispetto” quale tema del concorso perché l’educazione al rispetto di sé e degli altri è un punto focale per combattere questa piaga sociale, che registra quasi ogni giorno nuove vittime”, ha dichiarato il Prefetto Maria Luisa Inversini. “Chi commette violenza contro le donne non solo non riconosce e rispetta l’altra, ma soprattutto non rispetta sé stesso. Mai come nella violenza di genere, infatti, viene calpestata la dignità della persona ed il valore dei sentimenti. Nell’occasione voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo del mercatino – dagli organizzatori agli acquirenti – che ci consentirà di finanziare le tre gite scolastiche”, ha concluso il Prefetto.

L’articolo La prefettura lancia un concorso sul rispetto: in palio tre gite scolastiche proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com