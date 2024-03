“La strada in località Casesa-Pantano è pericolosa”, Ambrogetti interroga la giunta sarzanese

“Continuano le segnalazioni che ci arrivano da cittadini per la situazione disastrosa delle strade cittadine”. Così l’esponente di Sarzana Protagonista Sabina Ambrogetti che sottolinea: “L’ultima è degli abitanti della località Casesa-Pantano, dopo il paese di Falcinello, che si sentono completamente abbandonati dall’Amministrazione”. La consigliera ha quindi presentato un’interrogazione scritta chiedendo alla giunta di spiegare “i motivi dei mancati interventi richiesti dagli abitanti della zona” e di rendere note “le intenzioni in merito agli interventi necessari al ripristino della carreggiata onde eliminare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità” ma anche di procedere con l’asfaltatura del tratto.

