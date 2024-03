Madrignano, partiti i lavori per il bypass: “Sp20 nuovamente transitabile prima di Pasqua, meteo permettendo”

Partiti i lavori per realizzare una temporanea alternativa alla Sp20 che porta a Madrignano, comune di Calice al Cornoviglio, colpita nei giorni scorsi da una frana che ne ha comportato la chiusura. I tecnici della Provincia hanno individuato come soluzione la realizzazione di una corsia d’emergenza a monte del tratto stradale segnato dallo smottamento. Il passaggio sarà regolamentato da un semaforo e garantirà il transito regolare di tutti i mezzi, compreso il servizio di trasporto pubblico. Sino alla apertura del tracciato di bypass la Sp20 resterà ancora chiusa. “Prima di Pasqua, condizioni meteo permettendo, la Sp20 sarà nuovamente transitabile, questo mentre sono già partiti i programmi tecnici per la realizzazione dei più complessi interventi di messa in sicurezza dei versanti oggetto di frana e la ricostruzione del tratto segnato da uno smottamento”, spiega una nota della Provincia; l’ente, guardando al ripristino definitivo, “sta realizzando le progettazioni di due interventi sulla Sp20 e di un terzo, per conto del Comune, in località Torretta – si legge ancora -; queste opere primarie saranno realizzate già nei prossimi mesi, con fondi stanziati della Regione Liguria”.

