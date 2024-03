Nel segno del blu: l’approccio educativo del Museo della Ceramica di Savona conquista Pesaro

Savona. È una strada tutta blu quella che da Savona arriva a Pesaro e porta nelle Marche l’esperienza del Dipartimento Educativo della Fondazione Museo della Ceramica di Savona. Nel mese di marzo, infatti, Alessio Cotena e Marco Isaia, responsabili del servizio, raggiungeranno Pesaro per prendere parte al progetto “Blu: il colore della cuccagna”, inserito nel palinsesto ufficiale degli eventi di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024. Il progetto, presentato a metà febbraio e attivo fino alla fine dell’anno, è curato da Casa Sponge, spazio per residenze gestito dall’artista Giovanni Gaggia. Un ritorno al passato per l’artista, che a Savona era stato protagonista, proprio al Museo della Ceramica, con la mostra “Ho visto un’alba blu”, ultimo atto di un intenso percorso di residenza che Gaggia aveva fatto tra Savona e Albissola coinvolgendo diversi pubblici del territorio nel corso del 2021.

Il colore blu diventa così il comune denominatore che unisce Pesaro a Savona, città che ritrova in questo colore uno dei suoi elementi chiave, soprattutto in ambito ceramico. In questo particolare progetto, l’obiettivo del Dipartimento Educativo della Fondazione è quello di attivare processi di partecipazione dei pubblici giovani a partire dal blu, che viene identificata come tinta naturale simbolo di un territorio e della sua propensione all’arte e alla produzione artigianale. Le attività proposte coinvolgeranno spazi culturali importanti come il Museo dei Bronzi Dorati e della Città di Pergola ed entreranno nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio, da Pesaro a Urbania, passando per Peglio, Borgo Pace e Sant’Angelo in Vado.

