Rete idrica e depurazione acque, Cira srl di Dego combatte la siccità e investe in nuove captazioni e approvvigionamento

Dego. Venticinque anni di storia, quasi 400 chilometri di lunghezza della rete idrica che serve circa venti mila persone e più di dodici mila utenze spalmate su ventun Comuni: sono questi alcuni dei numeri di Cira srl, la società nata nel 1998 come consorzio che oggi soddisfa l’ato centro ovest savonese, con un totale di ventisei dipendenti a fronte degli undici iniziali. A illustrare il lungo percorso di espansione sono il direttore generale, l’ingegnere Maurizio Valle, insieme a Jessica Giordano, responsabile del settore progetto e sviluppo, e al presidente Franco Bologna.

“Cira gestisce la rete idrica e la depurazione delle acque e negli ultimi anni ha registrato un incremento di investimenti soprattutto legati alla captazione, all’approvvigionamento e all’efficienza energetica. Sono stati oltre 600 gli interventi sulle reti nel 2023, per un totale di oltre 890mila euro. Purtroppo le perdite si attestano ancora sul 45 per cento ma con l’opera di ripristino delle vecchie condotte e di mappatura di tutta la rete stiamo facendo grandi passi per diminuire questo dato negativo” – spiega Valle.

» leggi tutto su www.ivg.it