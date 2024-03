Saliceti, Benifei: “Petizioni, istruttoria al Parlamento europeo e delibera di Anac, ma Toti tira dritto per una strada sbagliata”

“Già dalla scorsa legislatura, ho voluto portare a livello europeo la questione del biodigestore di Saliceti. Abbiamo dato voce in commissione Petizioni al diffuso dissenso dei cittadini, dei comitati e delle amministrazioni locali, a cui invece la Regione e Toti continuano a voltare le spalle”. A dichiararlo è l’europarlamentare ligure e capodelegazione Pd al Parlamento europeo Brando Benifei. “Questa battaglia è via via cresciuta e si sono aggiunti nel tempo colleghi europarlamentari di altre forze politiche. Viste le notizie di questi giorni, abbiamo fatto bene, lo scorso maggio, a chiedere che la petizione rimanesse aperta per un supplemento di istruttoria da parte della Commissione europea. Il pronunciamento dell’Anac – continua Benifei – è chiaro ed evidenzia un contrasto con le norme in materia di concorrenzialità e trasparenza. Dunque, ricapitolando, ci sono le petizioni delle amministrazioni locali, c’è un’istruttoria aperta a livello europeo e c’è un pronunciamento dell’Autorità nazionale anticorruzione, ma Toti continua ad andare dritto per questa strada sbagliata, visita il cantiere e si spertica a dire che l’opera andrà avanti. L’ennesima manifestazione di arroganza e incompetenza, che rischia di far perdere ai nostri territori tempo e soldi o, ancora peggio, di peggiorarne le condizioni ambientali”, conclude il capodelegazione dem a Strasburgo.

